Клименко предложил ограничить в РФ интернет как в Китае

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственная возможность обеспечить в стране информационную безопасность — это ограничение интернета.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — заявил Клименко, передает «Интерфакс».

Клименко также добавил, что иностранные компании, которые работают на территории России, не отвечают на запросы правоохранительных органов РФ.

«Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app и попросить отключить шифрование», — добавил он.

Клименко подчеркнул, что «любое уважающее себя государство» должно «выкинуть» иностранные мессенджеры и соцсети, которые не сотрудничают с правоохранительными органами.