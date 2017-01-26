Василий Ливанов заявил Путину про отставку: "Даже не думай!"

Народный артист РСФСР Василий Ливанов в Кремле получил Орден Почета из рук президента Владимира Путина . Во время торжественной церемонии актер напомнил главе государства оброненную им некогда фразу про то, что он не вечен и может уйти.

"Владимир Владимирович, если вы поднимите глаза к небу, то Вы услышите: "Даже и не думай!". Это голос нашей великой Родины", - сказал Ливанов. Как передает Life, Путин на это улыбнулся, а зал приветствовал заявление аплодисментами.