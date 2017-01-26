Киев потребовал права голоса на переговорах Путина и Трампа

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила в интервью Reuters , что Киев должен иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией, касающихся ситуации в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По словам Зеркаль, Украина обеспокоена тем, что новый президент США Дональд Трамп может «отрезать» ее от переговоров, пытаясь улучшить отношения с Россией.

«Мы говорим о будущем нашей страны, поэтому мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной монетой. Мы хотим действовать», - пояснила замглавы МИДа, добавив, что «больше не верит в джентльменские соглашения».

Зеркаль напомнила, что президент Украины Петр Порошенко призывает Запад сохранять санкции, введенные против России из-за присоединения Крыма и поддержки ополченцев Донбасса. По ее словам, это «единственный инструмент, который может сдержать Россию от полномасштабной агрессии».