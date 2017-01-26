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Киев потребовал права голоса на переговорах Путина и Трампа
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила в интервью Reuters, что Киев должен иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией, касающихся ситуации в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.
По словам Зеркаль, Украина обеспокоена тем, что новый президент США Дональд Трамп может «отрезать» ее от переговоров, пытаясь улучшить отношения с Россией.
«Мы говорим о будущем нашей страны, поэтому мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной монетой. Мы хотим действовать», - пояснила замглавы МИДа, добавив, что «больше не верит в джентльменские соглашения».
Зеркаль напомнила, что президент Украины Петр Порошенко призывает Запад сохранять санкции, введенные против России из-за присоединения Крыма и поддержки ополченцев Донбасса. По ее словам, это «единственный инструмент, который может сдержать Россию от полномасштабной агрессии».
Западные страны ввели санкции против России весной 2014 года. В качестве условия их отмены Евросоюз и США ставят выполнение минских договоренностей. В Кремле не согласны с такими требованиями, потому что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
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