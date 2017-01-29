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Минобороны РФ дало пояснения к проекту конституции Сирии
Фото: Reuters
Проект новой сирийской конституции, который Россия представила на переговорах в Астане, предполагает создание демократического государства с республиканской формой правления.
«Проектом новой конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства всех перед ним», - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
В документе прописано, что единственным источником власти должен являться «многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ», который и определяет судьбу страны через – референдум и через своих избранных представителей.
Вместе с тем проект конституции носит рамочный характер, его цель - обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии в качестве суверенного государства.
«Проект конституции носит нейтральный и сбалансированный характер, документ учитывает как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи», - отметил Гаджимагомедов.
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