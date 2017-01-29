Минобороны РФ дало пояснения к проекту конституции Сирии

Проект новой сирийской конституции, который Россия представила на переговорах в Астане, предполагает создание демократического государства с республиканской формой правления.

В документе прописано, что единственным источником власти должен являться «многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ», который и определяет судьбу страны через – референдум и через своих избранных представителей.

Вместе с тем проект конституции носит рамочный характер, его цель - обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии в качестве суверенного государства.

«Проект конституции носит нейтральный и сбалансированный характер, документ учитывает как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи», - отметил Гаджимагомедов.