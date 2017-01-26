Собянин назвал Киев третьим лишним в переговорах России и США
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Собянин назвал Киев третьим лишним в переговорах России и США

Собянин: Киев — третий лишний в переговорах России и США
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Киев третьим лишним в переговорах России и США.
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль ранее заявила о том, что Киев настаивает на присутствии при переговорах России и США, где может упоминаться ситуация на востоке страны. Затем МИД Украины назвал произвольной трактовкой СМИ изложение позиции Зеркаль, которая на самом деле имела в виду, что любые переговоры по Украине, включая Донбасс, должны происходить с участием Киева.
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