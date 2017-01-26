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Ответ британскому Шойгу: Россия в эскорт-услугах не нуждается
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские боевые корабли не нуждаются «в бессмысленных эскорт-услугах» Великобритании. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Так Конашенков прокомментировал появление армады НАТО, которая сопровождала российские корабли в проливе Ла-Манш. Также он ответил на слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, назвавшего авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора».
«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», - заявил представитель Минобороны.
Накануне стало известно, что российские корабли в Ла-Манше оказались под наблюдением шести судов НАТО, среди которых был британский десантный вертолетоносец «Оушен» и еще несколько британских кораблей.
Авианосная группа РФ отбыла из Мурманской области в Сирию в октябре прошлого года. В состав группы входят авианосец «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. В январе российские корабли взяли курс на Североморск. Они должны прийти на базу в районе 9 февраля.
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что корабли королевского флота в целях безопасности «внимательно следят за «Адмиралом Кузнецовым», кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа».
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