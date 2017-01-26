Ответ британскому Шойгу: Россия в эскорт-услугах не нуждается

Так Конашенков прокомментировал появление армады НАТО , которая сопровождала российские корабли в проливе Ла-Манш. Также он ответил на слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона , назвавшего авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора».

«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», - заявил представитель Минобороны.

Накануне стало известно, что российские корабли в Ла-Манше оказались под наблюдением шести судов НАТО, среди которых был британский десантный вертолетоносец «Оушен» и еще несколько британских кораблей.

Авианосная группа РФ отбыла из Мурманской области в Сирию в октябре прошлого года. В состав группы входят авианосец «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения. В январе российские корабли взяли курс на Североморск. Они должны прийти на базу в районе 9 февраля.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что корабли королевского флота в целях безопасности «внимательно следят за «Адмиралом Кузнецовым», кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа».