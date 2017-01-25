Кадыров встал на защиту хиджабов в школах

«Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решён Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой своё отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое глубокое личное убеждение». Но КС данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение», — написал Кадыров.

Кадыров отметил, что «платок – это важная часть одежды мусульманки». Васильева, по словам главы региона, вправе высказывать свою личное мнение, однако оно не имеет силы закона. Кадыров удивился, что глава ведомства навязывает свое убеждение миллионам граждан России.

«Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?», — написал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что тема платков используется политиками для того, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем в образовании. Ранее министр образования Ольга Васильева заявила, что школьники не должны подчеркивать свою принадлежность к вероисповеданию с помощью атрибутов.