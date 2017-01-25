Путин спел под гитару со студентами

Во время исполнения композиции студент забыл слова, а президент напомнил ему строчку, а затем присоединился к хору. На встрече с учащимися Путин рассказал о своих студенческих годах.

«Я когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже мастером спорта по борьбе самбо [...] Выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе, и много работать — это требует особой закалки. Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни»,— заявил Путин.

Глава государства отметил, что именно в стройотряде получил удостоверение плотника четвертого разряда, чем, по словам политика, очень гордится. На встрече студенты преподнесли главе государства черный пояс мастера спорта по дзюдо и предложили Путину проводить мастер-классы восточных единоборств в университете. 25 января в России традиционно отмечается День студента.