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В США опасаются превосходства российских боевых машин
Российские разработки в области сухопутной военной техники могут превзойти американские образцы, сообщает Washington Free Beacon со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.
Американская армия использует танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы залпового огня, созданные еще во времена противостояния с СССР. В последние годы миллиардные планы по их модернизации были отменены, в то время как потенциальные противники США активно финансировали новые разработки.
"Такие страны, как Россия и Китай, не только модернизируют существующие сухопутные боевые системы но и создают совершенно новые", — говорится в отчете.
В частности, отмечается в документе, на новых российских и китайских танках стали устанавливать орудия большего калибра, что увеличивает дальность действия и позволяет лучше пробивать броню. Британская разведка и вовсе назвала российский танк Т-14 на платформе "Армата" "революцией в танкостроении".
"Поскольку в США новые боевые машины не разрабатываются, а создание новых систем потребует десятилетий может появиться модернизированная или новая иностранная система вооружений, которая превзойдет американскую", — предупреждают аналитики.
В США военные и ряд конгрессменов высказывают опасения из-за проведенного в 2013 году секвестра военного бюджета. Они призывают увеличить расходы на оборону, которые в прошлом году составили около 600 миллиардов долларов. Президент Дональд Трамп заявлял о намерении "восстановить" вооруженные силы, которые, по его словам, пришли в упадок. В то же время он подчеркивал, что будет выстраивать внешнюю политику "на дипломатии, а не на разрушении".
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