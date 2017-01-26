В США опасаются превосходства российских боевых машин

Российские разработки в области сухопутной военной техники могут превзойти американские образцы, сообщает Washington Free Beacon со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.

Американская армия использует танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы залпового огня, созданные еще во времена противостояния с СССР. В последние годы миллиардные планы по их модернизации были отменены, в то время как потенциальные противники США активно финансировали новые разработки.

"Такие страны, как Россия и Китай, не только модернизируют существующие сухопутные боевые системы но и создают совершенно новые", — говорится в отчете.

В частности, отмечается в документе, на новых российских и китайских танках стали устанавливать орудия большего калибра, что увеличивает дальность действия и позволяет лучше пробивать броню. Британская разведка и вовсе назвала российский танк Т-14 на платформе "Армата" "революцией в танкостроении".

"Поскольку в США новые боевые машины не разрабатываются, а создание новых систем потребует десятилетий может появиться модернизированная или новая иностранная система вооружений, которая превзойдет американскую", — предупреждают аналитики.