Лавров отметил мастерство Трампа в заключении сделок и умение Путина договариваться

Об этом он сказал, говоря о перспективах отношений Москвы и Вашингтона в рамках своего выступления в Госдуме

"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", - сказал Лавров.

Ранее российский министр иностранных дел заявил, что Москва не испытывают иллюзий по поводу возможности новой перезагрузки отношений с США.