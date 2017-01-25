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Лавров отметил мастерство Трампа в заключении сделок и умение Путина договариваться
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп считается мастером заключать сделки, но и президент России Владимир Путин умеет договариваться в интересах своей страны, передает РИА "Новости".
Об этом он сказал, говоря о перспективах отношений Москвы и Вашингтона в рамках своего выступления в Госдуме.
"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", - сказал Лавров.
Ранее российский министр иностранных дел заявил, что Москва не испытывают иллюзий по поводу возможности новой перезагрузки отношений с США.
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