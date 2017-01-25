В Белом доме объяснили, как Трамп наладит отношения с Россией

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер рассказал, что Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, «потому что он отлично умеет заключать сделки». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы своей страны. По его словам, это касается всех сфер: «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США.

«И если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны», — сказал Спайсер.

Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.