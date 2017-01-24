Лаврентьев: Россия столкнулась с «неловкими попытками шантажа» в Астане

На межсирийских переговорах в Астане вооруженная оппозиция Сирии продемонстрировала «неловкие попытки шантажа». С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, отметив, что желающих сорвать переговорный процесс в казахстанской столице было «предостаточно». Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы, конечно, фиксировали со стороны сирийской вооруженной оппозиции некоторые попытки, неловкие, скажем так, шантажа», - заявил Лаврентьев.

Кроме того, Лаврентьев заявил, что зачастую некоторые предварительные условия со стороны оппозиции «просто невыполнимы». В частности, представители оппозиции требовали прекратить полностью боевые действия в районе Вади Барада.

Также представитель российской стороны заметил, что на настоящий момент прилагаются все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в пригородах Дамаска соблюдался обеими конфликтующими сторонами, однако полностью пресечь провокации невозможно.

Режим перемирия был объявлен 30 декабря 2016 года на всей территории арабской республики. Договоренности о прекращении огня не распространяются на террористические организации.

Переговоры в Астане между правительством Сирии и представителями вооруженной оппозиции проходили 23-24 января. Встреча была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Россия, Иран и Турция на переговорах договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня.