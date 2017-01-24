Спецпредставитель президента России рассказал о «неловких попытках шантажа» в Астане

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о «неловких попытках шантажа» на переговорах в Астане со стороны вооружённой сирийской оппозиции.

«Мы фиксировали со стороны сирийской вооружённой оппозиции некоторые попытки неловкие, наверное, шантажа. Что, вот, мы не придём на переговоры, если не будут прекращены полностью боевые действия в районе Вади Барада, не придём на переговоры, если не будет возможности завести туда всех членов делегации, которую мы привезли в количестве 50-ти с чем-то человек...», — заявил Лаврентьев.

Он отметил, что в начале контактов с Москвой представители вооружённой оппозиции вели себя сдержанно, однако потом стали более раскрепощёнными.

«Потом пришла раскрепощённость, осознание того, что Россия для них не является врагом. Что лучше использовать и наладить хорошие отношения с Москвой и воспользоваться тем расположением, которое мы к ним проявляем», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что оппозиции передан проект подготовленной Россией будущей конституции Сирии.