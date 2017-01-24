Володин ответил Толстому на слова о «выскочивших из-за черты оседлости»

Обвинения в адрес вице-спикера Государственной думы Петра Толстого прозвучали поспешно, подобная реакция недопустима - такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Его кто-то спросил? Его сразу стали обвинять. Эти моментальные обвинения, где каждый увидел какой-то свой потаённый смысл, недопустимы, недопустимы потому, что это может закончиться тем, что вас возьмут и обвинят, и при этом скажут «нет, ты, наверное, об этом говорил». Это неправильно», — заявил Володин.

Высказывание члена «Единой России» относительно передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ) попросили проверить представители Федерации еврейских общин России (ФЕОР). В частности, Петр Толстой заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедов». В ФЕОР парламентария обвинили в подрыве межнационального мира.

Володин также отметил, что Россия – «многонациональная страна. Мир и согласие лежат в основе развития нашего общества и тех достижений, которые есть у страны». Володин выразил готовность встретиться с руководителям ФЕОР для обсуждения спорного высказывания Петра Толстого.

Черта оседлости – в Российской империи с 1791 по 1917 год граница территории, за пределами которой иудеям и цыганам запрещалось постоянное проживание. В зону черты оседлости входили значительная часть Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Латгалии (одна из областей Латвии), а также часть современной территории Украины.

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что принял решение о передаче РПЦ Исаакиевского собора.