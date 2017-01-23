США заявили о готовности к военному сотрудничеству с Россией

"Как ясно дал понять наш президент ( Дональд Трамп ), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам",- заявил он, отвечая на этот вопрос о возможности сотрудничества с Россией и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии.

На своей инаугурации Трамп заявил, что США намерены объединить цивилизованный мир в борьбе с "радикальным исламским терроризмом", который должен быть уничтожен с лица Земли.