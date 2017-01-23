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РФ в жесткой форме указала Дамаску на необходимость соблюдения перемирия
Москва в жесткой форме указала командованию Сирии на необходимость неукоснительного соблюдения всеми командирами правительственной армии Сирийской арабской республики соглашений о прекращении огня. С таким заявлением выступил представитель российского Центра по примирению сторон в Сирии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается в публикации, российско-турецкая комиссия в день фиксирует порядка шести нарушений со стороны всех сторон конфликта. На 21 января число населенных пунктов Сирии, участвующих в процессе прекращения огня, увеличилось до 1140. 23 января в Астане начались переговоры между правительством Сирии и представителями так называемой вооруженной оппозиции. Кроме того, в обсуждении принимают участие представители России, Ирана, Турции, США и Организации объединенных наций (ООН). В Сирии 30 декабря 2016 года вступило в силу соглашение о прекращении боевых действий. Гарантами выполнения договоренностей выступили Москва и Анкара. Действие соглашения не распространяется на террористические организации.
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