Россия жестко указала Дамаску на необходимость соблюдения перемирия

Москва в жесткой форме указала командованию Сирии на необходимость соблюдения отдельными командирами соглашений о прекращении огня, сообщил представитель Центра по примирению в арабской республике. Он также отметил, что руководство Российского центра по примирению обеспокоено периодическими нарушениями режима прекращения огня правительственными силами Сирии, передает РИА «Новости».

В частности, российско-турецкая комиссия фиксирует в арабской республике в среднем до шести нарушений режима прекращения огня в сутки всеми сторонами.

В субботу сообщалось, что число населенных пунктов, решивших участвовать в процессе прекращения огня в Сирии, выросло до 1140. В то же время в пятницу Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала четыре нарушения за сутки.