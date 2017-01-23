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Россия жестко указала Дамаску на необходимость соблюдения перемирия
Фото: Министерство обороны РФ
Москва в жесткой форме указала командованию Сирии на необходимость соблюдения отдельными командирами соглашений о прекращении огня, сообщил представитель Центра по примирению в арабской республике. Он также отметил, что руководство Российского центра по примирению обеспокоено периодическими нарушениями режима прекращения огня правительственными силами Сирии, передает РИА «Новости».
В частности, российско-турецкая комиссия фиксирует в арабской республике в среднем до шести нарушений режима прекращения огня в сутки всеми сторонами.
В субботу сообщалось, что число населенных пунктов, решивших участвовать в процессе прекращения огня в Сирии, выросло до 1140. В то же время в пятницу Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала четыре нарушения за сутки.
В понедельник утром открытая часть переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане завершилась после обращения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы МИД этой страны Ерлана Идрисова. Далее встреча продолжилась без участия прессы. Москва в целом удовлетворена результатами первого пленарного заседания.
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