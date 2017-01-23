Жириновский хочет переселять пенсионеров на север

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переселить на север России пенсионеров и творческих людей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт партии. Политик напомнил, что сейчас во многих российских городах, а, в частности, в Магадане и Мурманске, пустуют квартиры. «Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где он находится - главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть», - отметил Жириновский.

По мнению председателя ЛДПР, так как пенсионеры не работают, они «не привязаны к местности». Им нужно предложить по желанию оставить заявки на улучшение жилищных условий, добавил Жириновский.

Покинуть свои квартиры ради лучших условий могут и творческие люди, «которые умеют работать удаленно, которым нужно уединение для того, чтобы создавать свои шедевры», сказал политик.