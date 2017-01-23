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Песков: разговор Путина с Трампом состоится в ближайшее время
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время должна быть назначена дата телефонного разговора Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Песков отметил, что более подробной информации у него пока нет. «Мы ожидаем, что в ближайшее время даты такого возможного телефонного звонка будут согласованы. Пока это еще не произошло», - сказал он.
Представитель Кремля добавил, что информации о том, когда состоится личная встреча Трампа и Путина, пока нет.
Ранее Песков заявлял, что президенты могут встретиться в течение нескольких ближайших месяцев. В СМИ появилась информация, что первые личные переговоры глав государств могут пройти в Рейкьявике.
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