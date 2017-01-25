Госдума рассмотрит во втором чтении проект о декриминализации побоев

Госдума рассмотрит в среду во втором, основном чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц.

Уточняется, что проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц.

Тогда общественность неоднозначно восприняла данные изменения, ссылаясь на то, что внутрисемейные побои становятся более опасными нарушением, чем побои чужих людей, а также сложилась ситуация, когда ответственность за побои зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди будут привлекаться к уголовной ответственности.

Один из авторов проекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина ранее пояснила, что у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.

"Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения "побоев в отношении близких лиц" из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", — говорится в пояснительной записке.

Сейчас за такие действия предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев.

При этом уточняется, что лицо, повторно совершившее подобное деяние, будет привлекаться по уголовному законодательству.