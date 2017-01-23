Косачев: Обама сделал все для сомнений в честной победе Трампа

"Передача власти была какой угодно, только не мирной. Если, конечно, не сводить передачу к формальным процедурам. И было сделано все, чтобы поставить под сомнение вообще сам факт свободного избрания Трампа", — полагает Косачев, слова которого приводит в понедельник газета "Известия".

Он также высказал уверенность, что Трамп готов идти по своему пути до конца и вряд ли будет пересматривать свои взгляды.

"Вряд ли Дональд Трамп будет серьезно пересматривать свои взгляды даже под массированными атаками с улицы или из СМИ. Он, как известно, первым делом вернул в Овальный кабинет бюст Черчилля… Судя по всему, 45-й президент США готов идти по своему пути до конца", — добавил Косачев.

Торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Уже через сутки по различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли на марши протеста в США против нового президента. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.