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Косачев: Обама сделал все для сомнений в честной победе Трампа
Фото: © РИА Новости. Евгений Биятов
Администрация Барака Обамы сделала все, чтобы поставить под сомнение факт честной победы президента США Дональда Трампа, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Передача власти была какой угодно, только не мирной. Если, конечно, не сводить передачу к формальным процедурам. И было сделано все, чтобы поставить под сомнение вообще сам факт свободного избрания Трампа", — полагает Косачев, слова которого приводит в понедельник газета "Известия".
Он также высказал уверенность, что Трамп готов идти по своему пути до конца и вряд ли будет пересматривать свои взгляды.
"Вряд ли Дональд Трамп будет серьезно пересматривать свои взгляды даже под массированными атаками с улицы или из СМИ. Он, как известно, первым делом вернул в Овальный кабинет бюст Черчилля… Судя по всему, 45-й президент США готов идти по своему пути до конца", — добавил Косачев.
Торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Уже через сутки по различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли на марши протеста в США против нового президента. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.
В числе прочих в акции приняли участие ряд знаменитостей, включая известную феминистку Глорию Стайнем, актрис Америку Феррера и Эшли Джадд, певицу Мадонну, а также кинорежиссера Майкла Мура. Мадонна в свою очередь в выступлении дважды обругала Трампа матом.
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