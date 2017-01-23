СМИ: В Минэкономразвития раскритиковали антитабачную концепцию Минздрава

Ранее Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным, расширить перечень мест, где будет запрещено курение и увеличить рабочий день для курящих сотрудников. Кроме того, ведомство предлагает полностью запретить табачные изделия родившимся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия).

Заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев направил в Минздрав свой отзыв, в котором поддержал "необходимость мер, направленных на охрану здоровья населения". Однако, основные меры, которые предлагает Минздрав, Фомичев назвал "необоснованными и нереализуемыми на практике". Он также отметил, что в проекте не указано, почему запрет будет касаться именно тех, кто родился после 2015 года.

"В соответствии с ГК никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом", — добавляет Фомичев.

По мнению чиновника, предлагаемый Минздравом запрет "необоснованно ограничит правоспособность граждан", что противоречит Конституции России и гражданскому законодательству.

Кроме того, повышение ставок акцизов, по словам Фомичева, "может привести к негативным последствиям" — увеличению контрафакта и "снижению конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с поставляемой с территории государств — членов ЕАЭС ".

В Минздраве рассказали, что запрет на курение родившимся после 2015 года, связан с тем, что в конце 2015 года начали разрабатывать данный проект.