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Пушков прокомментировал заявления Фийона о России
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков прокомментировал заявления кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона о России, которые тот озвучил в интервью французской прессе. Свой комментарий Пушков разместил на личной странице в Twitter.
В числе прочего, кандидат в президенты Франции заявил, что «российский народ невозможно согнуть санкциями».
«Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США», - прокомментировал Пушков.
Ранее стало известно, что Франсуа Фийон дал большое интервью газете Monde, где объяснил свое отношение к России и ее роли в будущем Европы. По его мнению, восстановление хороших отношений к РФ является стратегически важным вопросом для всего Евросоюза.
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