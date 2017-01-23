Пушков прокомментировал заявления Фийона о России

В числе прочего, кандидат в президенты Франции заявил, что «российский народ невозможно согнуть санкциями».

«Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США», - прокомментировал Пушков.