Оружие — сюрприз для коллекторов

Коллекторам отказали в прямом доступе к данным об имеющемся у заемщиков оружии. Об этом «Известям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Подобные сведения могут предоставляться взыскателям долгов только по решению суда.

ФССП отказала коллекторам в доступе к данным об оружии на досудебной стадии возврата долга, о чем взыскатели просили в августе 2016 года. Как следует из ответа приставов на запрос «Известий», взыскатели долгов смогут узнать о наличии у должников оружия лишь на стадии исполнительного производства, то есть только после решения суда.

— Стороны исполнительного производства (должник, взыскатель и их представители) вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФССП.

При этом, продолжает представитель пресс-службы ведомства, коллектор вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю, ознакомиться с полной информацией о ходе исполнительного производства, в том числе с полученными ответами из регистрирующих органов. Например, данными территориальных органов внутренних дел о зарегистрированном оружии.

Письмо приставам с просьбой разрешить узнавать об оружии граждан направляла Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) летом прошлого года. Как тогда отмечали коллекторы, это могло способствовать более эффективному взысканию просроченной задолженности с заемщиков. По логике коллекторов, оружие говорит о наличии у должника ценного имущества, ведь оно используется для охраны и само по себе нередко дорого стоит. Любой вид оружия и его содержание требуют существенных затрат, указывали коллекторы, обращаясь в ФССП.

Коллекторы поясняли, что данные об оружии могут обезопасить их взаимодействие с должниками. Когда коллекторы приходят к заемщикам, их не всегда ждет теплый прием. И оружие здесь важный фактор — коллекторы пытаются узнать о нем заранее, иногда неофициальным путем.

Предложенный ФССП вариант коллекторы восприняли позитивно. По их мнению, в любом случае это лучше, чем полный отказ в доступе к данным об оружии. Сценарий, предложенный ведомством, поможет в работе коллекторам, взыскивающим задолженность через суд. В рамках исполнительного производства они смогут оценить, есть ли оружие у заемщика, и подготовиться к визиту.

По словам первого вице-президента НАПКА Александра Морозова, отрасль сейчас нуждается в выработке единой политики и правоприменительной практики.

Коллекторы признают, что в масштабах всей страны количество заемщиков, имеющих оружие, невелико.

— В стране зарегистрировано оружие у 4,5 млн граждан из 146,5 млн человек, на каждого из этих 4,5 млн приходится около 1,5 единиц, — подсчитала президент коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. — Из этого числа какое-либо пересечение — коллектор–должник — возможно лишь в 5% случаев.

Эксперты не видят связи между наличием у граждан оружия и их платежеспособностью. Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец уверяет, что возврат долга скорее зависит от наличия у должника недвижимости, автомобиля или дохода, а не оружия.

— Оружие в первую очередь используется для охоты или спортивной стрельбы, а не для охраны имущества, — пояснил Сергей Голец. — Иногда оружие само представляет существенную ценность, но достаточно редко — и в таких случаях есть большая вероятность того, что у его владельца есть что-то другое, на что можно обратить взыскание.