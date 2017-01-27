Госдума приняла закон о декриминализации побоев

В пятницу, 27 января, Госдума в третьем чтении приняла закон о декриминализации побоев в семье. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Законопроект о декриминализации побоев переведет первые случаи побоев в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Второй и последующие случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов, а выступила с такой инициативой сенатор Елена Мизулина

Ранее Госдума отклонила шесть поправок к законопроекту. В частности, поправку от КПРФ , в которой предлагалось оставить уголовное наказание за нетяжкие побои в отношении детей, беременных женщин и беспомощных граждан.

Пока за «побои в отношении близких лиц» (статья 116 УК РФ) предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ или года исправительных работ, а также до двух лет тюрьмы.