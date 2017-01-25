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В Белом доме объяснили уверенность Трампа в хороших отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп уверен, что сможет наладить отношения с Россией, потому что "отлично умеет заключать сделки". Об этом заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает ТАСС.
"Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны", - сказал Спайсер.
По его словам, это касается многих сфер, в том числе защиты национальной безопасности и экономических интересов страны.
"И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны", - отметил пресс-секретарь президента.
Ранее администрация Трампа заявила о готовности вместе с Россией бороться с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в России).
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