В Белом доме объяснили уверенность Трампа в хороших отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп уверен, что сможет наладить отношения с Россией, потому что "отлично умеет заключать сделки". Об этом заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает ТАСС.

"Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны", - сказал Спайсер.

По его словам, это касается многих сфер, в том числе защиты национальной безопасности и экономических интересов страны.

"И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее администрация Трампа заявила о готовности вместе с Россией бороться с "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в России).