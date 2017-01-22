СМИ: «Российские хакеры» заблокировали работу сайта Кубка африканских наций

Агентство Associated Press сообщило о получении письма, согласно которому группа хакеров, якобы располагающаяся в России, взяла на себя ответственность за блокирование сайта Кубка африканских наций по футболу (CAN).

«Мы сделали это в знак протеста против Габона», — приводит агентство слова хакера с псевдонимом Kapusktiy, представляющий группу New World Hackers.

Отмечается, что также за блокировку сайта ответственны хакеры Cyric и Maxie, все они якобы проживают на территории России.

В федерации футбола Африки подтвердили, что в течение двух часов не могли решить проблему с блокировкой сайта. Однако, по их мнению, пока трудно сказать является ли блокировка сайта следствием хакерской атаки или же это обычная техническая неисправность.

В настоящее время сайт Кубка африканских наций по футболу находится в рабочем состоянии.

В декабре 2016 года Kapusktiy заявил, что проник в базу данных визового центра России в США, получив доступ к информации об американских гражданах, подавших заявление на получение российской визы.