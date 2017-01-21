Песков: Россия не отведет "Искандеры" из Калининграда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетные комплексы "Искандер" не будут отведены из Калининграда до тех пор, пока нацеленные против России ракеты НАТО остаются в Европе.

«Это очень сложный вопрос. Вы не можете просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», - отметил он, передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

В 2016 году в Минобороны РФ подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область. По версии ведомства, переброска была осуществлена в рамках регулярно проводимых проверок возможностей отечественных ракетных войск. После этого Польша и страны Балтии выступили с утверждениями о российской военной угрозе.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".

Дальность действия модификации "Искандер-М" составляет до 500 км. Он предназначен для уничтожения ракетных комплексов, самолетов и вертолетов на аэродромах.