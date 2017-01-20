Песков о словах Чубайса в Давосе: Москва не ощущает ужаса

В Кремле не поддерживают панические настроения участников экономического форума в Давосе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем», — заявил Песков.

Как ранее заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, среди участников форума в Давосе царит ужас от возможных изменений в глобальной политике и экономике в связи с вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа. Настроения вызваны, по словам главы компании, тем, что мир, выстроенный после Второй мировой войны, уходит в прошлое. Чубайс также отметил, что подобные же настроения испытывали участники форума в 2009 году, когда в мире начинался глобальный финансовый кризис.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, организующая ежегодный экономический форум в Давосе. На встречи приглашаются ведущие главы крупных компаний, политические лидеры, журналисты и видные мыслители. В ходе обсуждения стороны поднимают актуальные политические и экономические проблемы в мире. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года. 20 января 2017 года политик вступит в должность главы государства.