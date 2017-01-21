Песков обозначил сроки встречи Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Но организация этой встречи займет месяцы, а не недели, подчеркнул он.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», - сказал Песков.

"Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому (встрече)", - заявил Песков.