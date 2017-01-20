Кремль заподозрили во влиянии на прическу Трампа

След российских спецслужб при желании можно разглядеть в чем угодно. Такое мнение высказал депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 20 января.

«В прическе Трампа можно найти руку Кремля. Именно этой прической было влияние на американского избирателя», — сказал депутат, комментируя реакцию интернет-пользователей на салют по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа.

Чернышов пошутил, что на американскую политику оказывают влияние еще и некоторые парламентские партии. «В кепочках его можно найти не руку Кремля, а руку ЛДПР», — пояснил он.

Ранее в пятницу в сети обратили внимание на причудливую аббревиатуру USR (вместо USA), которая сложилось в небе из огней салютов, запущенных в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа. В Twitter предположили, что буквы — это сокращение от названия несуществующего государства Соединенные Штаты России.

13 января депутат Госдумы Михаил Дегтярев заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказал влияние на итоги выборов президента Соединенных Штатов.

В начале месяца был опубликован доклад американских спецслужб о причастности России к вмешательству в выборы США. Москва опровергает все обвинения во вторжении в американский предвыборный процесс.