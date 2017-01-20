Лавров: Россия готова перевести диалог с США в конструктивное русло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы перевести диалог с США в конструктивное русло, передает РИА "Новости".

Об этом глава МИДа сказал, выступая на церемонии открытия политических консультаций стран-членов ШОС

"Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин, готова пройти свою часть пути, чтобы перевести диалог с Вашингтоном в конструктивное русло, прежде всего, в целях поиска эффективных ответов на вызовы терроризма и другие многочисленные вызовы современности", - подчеркнул Лавров.

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