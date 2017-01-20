Абэ сообщил о визите в Россию в кратчайшие сроки

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения мирного договора. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Абэ отметил, что улучшение отношений с Россией очень важно «для поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии». «Однако спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны между нашими странами не подписан мирный договор. Это ненормальная ситуация», - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Японию стороны выразили «искреннюю решимость решать проблемы».

Путин провел переговоры с Абэ в декабре прошлого года. Политики, в частности, договорились о совместной хоздеятельности на Курилах, которая будет касаться рыболовства, медицины, туризма и экологии.