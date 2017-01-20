Песков: России пошло бы на пользу наличие серьезной оппозиции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наличие серьезной оппозиции, способной вступить в политическое соперничество с Кремлем и главой государства Владимиром Путиным, пошло бы на пользу России, передает "Би-би-си".

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьёзная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения", — сказал он.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что Путин примет участие в российских президентских выборах в 2018 году.