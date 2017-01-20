СМИ узнали о планах Минобороны списать Ту-154 и Ил-62
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СМИ узнали о планах Минобороны списать Ту-154 и Ил-62

СМИ: Минобороны планирует отказаться от Ту-154 и Ил-62
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Министерство обороны России по поручению главы ведомства Сергея Шойгу изучает возможность вывода из эксплуатации своих пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М и их замены на современные Ту-214 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом пишет в пятницу, 20 января, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, а также на топ-менеджеров предприятий авиапромышленности.
Данный вопрос, по информации издания, был поднят министром в начале января в ходе одного из ведомственных совещаний. Проработать его поручено замглавы ведомства по вооружениям Юрию Борисову. «Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты», — рассказал источник в Минобороны.
При этом поручение Шойгу необходимо выполнить без привлечения дополнительного финансирования со стороны правительства. «В поручении точные сроки замены авиапарка не указываются», — добавил собеседник «Коммерсанта».
В пресс-службе Минпромторга отметили, что никаких документов по данной теме от военных не поступало, но заверили, что предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в соответствии с запросами заказчика способны поставить для Минобороны самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96-300.
ОАК, как рассказал топ-менеджер одного из предприятий авиапромышленности, уже представила свои предложения, согласно которым Ту-134 могут быть заменены на SSJ-100, а Ил-62 и Ту-154 — на Ту-214. В настоящее время вопрос, по его словам, прорабатывается военными. Минобороны и ОАК предстоит согласовать график реализации плана производства самолетов, а также вывода из эксплуатации старых бортов и ввода новых.
Поводом для обсуждения обновления пассажирского парка военного ведомства послужила катастрофа Ту-154Б-2 Минобороны в Черном море, которая произошла 25 декабря и унесла 92 жизни.
В настоящее время авиапарк Минобороны насчитывает 14 самолетов Ту-154Б-2 1979-1985 годов выпуска, семь Ту-154М 1986-2012 годов, 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годы), а также девять Ил-62 (1977-1992 годов). Данные машины используются для перевозки высшего руководства и личного состава.
В последние три года обновление пассажирского парка военного ведомства ограничилось девятью ближнемагистральными Ан-148-100Е производства Воронежского авиазавода. По данному контракту должно быть поставлено еще четыре борта.
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