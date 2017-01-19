Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены санкций против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп готов отменить санкции в отношении России только в обмен на "лучшую сделку", например, по ядерному оружию.

Кандидат на пост главы Минфина США Стивен Мнучин подтвердил это на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете.

Сенатор-демократ Бен Кардин напомнил, что сейчас готовится законодательное закрепление санкций в отношении РФ, и спросил номинанта, поддерживает ли тот соблюдение санкций. "На 100%, - ответил Мнучин. - И я думаю, что наш избранный президент дал ясно понять, что готов изменить эти санкции только в том случае если получит "лучшую сделку". То есть если мы получим нечто взамен. Будь то по ядерному оружию или в других сферах".

Номинант также заявил, что считает выполнение санкций для борьбы с терроризмом "и другой незаконной деятельностью" важнейшим внепартийным вопросом, который должен поддерживаться в любом случае. "Могу вас заверить, что, где есть санкции, я готов их использовать до максимального предела, установленного законом", - сказал он.

Кардин далее сказал, что намерен в случае утверждения Мнучина прислать ему вместе с другим сенатором-демократом Марком Уорнером запрос о проведении расследования в отношении Энтони Скарамуччи , назначенного недавно советником Трампа, по подозрению "в нарушении санкций против России".

"Конечно, - заверил его Мнучин, - во всем, что вы мне пришлете, либо я сам, либо мой аппарат по моему поручению сразу разберемся. Можете быть в этом на 100% уверены".