Facebook разблокировал RT доступ к публикации сообщений
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Facebook разблокировал RT доступ к публикации сообщений

Facebook разблокировал RT
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Facebook разблокировал RT доступ к публикации сообщений, содержащих ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети. Запрет на публикацию действовал более 20 часов.
Доступ был заблокирован после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы. Предполагается, что Facebook ошибочно определил, что у RT отсутствуют права на трансляцию.
Сообщалось, что запрет будет действовать до 22:25 мск 21 января.
Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал будет добиваться восстановления функций страницы в Facebook всеми возможными способами.
19 января стало известно, что YouTube в России направил письмо телеканалу RT с просьбой предоставить подтверждение того, что ни телеканал, ни кто-либо из его сотрудников не находится в санкционных списках.
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