Facebook разблокировал RT доступ к публикации сообщений, содержащих ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети. Запрет на публикацию действовал более 20 часов.

Доступ был заблокирован после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы . Предполагается, что Facebook ошибочно определил, что у RT отсутствуют права на трансляцию.

Сообщалось, что запрет будет действовать до 22:25 мск 21 января.

Позднее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал будет добиваться восстановления функций страницы в Facebook всеми возможными способами.

19 января стало известно, что YouTube в России направил письмо телеканалу RT с просьбой предоставить подтверждение того, что ни телеканал, ни кто-либо из его сотрудников не находится в санкционных списках.