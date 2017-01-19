Украина провела военную инспекцию на территории России

Украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела с 16 по 19 января инспекцию указанного района на территории Южного военного округа, сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

«Инспекция проводилась в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в районе городов Ростов на Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск», - сообщил Рыжков.

Он отметил, что «в ходе инспекции все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест в указанном районе, российской стороной были выполнены».

«В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны «Кадамовский» и «Кузьминский», железнодорожные станции погрузки и выгрузки «Матвеев Курган» и «Хапры», - сказал начальник центра.

По его словам, «в ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению».

Обеспечив проведение украинской инспекции в полном соответствии с положениями Венского документа 2011 года Российская Федерация в полной мере выполнила свои международные обязательства.

«К сожалению, вопреки сложившейся практике реализации документа, руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы. Тем самым в очередной раз подтвердив нежелание украинской стороны проявлять транспарентность при реализации документа, предназначенного для укрепления доверия и безопасности», - сказал Рыжков.

Он выразил надежду, что «на этот раз украинская сторона откажется от игнорирования реальных итогов инспекции и выдвижения надуманных обвинений в адрес российской стороны».