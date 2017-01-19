Силовики и Минкомсвязь согласовали смягчение «закона Яровой»‍

Министерство связи и массовых коммуникаций договорилось с силовым блоком о смягчении «закона Яровой». Об этом на совещании, посвященном петиции об отмене закона, рассказал замглавы ведомства Алексей Волин, передает RNS.

В частности, объем информации, которую надо хранить по «закону Яровой», будет сокращен примерно в десять раз, сказал чиновник. К выводу о такой необходимости ведомство пришло после совещаний и консультаций с Минпромторгом и силовыми ведомствами в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

По словам Волина, совместная работа была направлена на сокращение «хранения избыточной информации». «Речь идет о том, что к избыточной информации относятся интернет-видео, IPTV, торренты и целый ряд других, очень тяжелых для хранения информационных ресурсов», — пояснил Волин.