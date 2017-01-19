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Facebook пригрозили ответными мерами за блокировку Russia Today
Роскомнадзор примет ответные меры в случае, если американские медиа и социальные сети будут препятствовать работе российского телеканала Russia Today (RT). С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Жаров. Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«В России работают многие американские СМИ, в том числе телеканалы, имеют равные с другими средствами массовой информации права и возможности. Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры», — заявил Жаров.
19 января американская социальная сеть Facebook ограничила телеканалу возможность публиковать посты, картинки и видео в своем англоязычном аккаунте до 21 января. В уведомлении, которое поступило в компанию, указывается, что подобное решение было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы. В Russia Today обвинения в нарушении отвергают и утверждают, что обладали всеми необходимыми правами на трансляцию. Кроме того, 19 января телекомпания получила от компании YouTube просьбу подтвердить, что сотрудники Russia Today не находятся в санкционных списках. Также от продления контракта с RT отказалась компания Dataminr, занимающаяся мониторингом Twitter и рассылкой важных сообщений. Руководство Russia Today объяснило эти действия соцсетей давлением со стороны американских спецслужб.
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