Facebook пригрозили ответными мерами за блокировку Russia Today

Роскомнадзор примет ответные меры в случае, если американские медиа и социальные сети будут препятствовать работе российского телеканала Russia Today (RT). С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Жаров . Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«В России работают многие американские СМИ, в том числе телеканалы, имеют равные с другими средствами массовой информации права и возможности. Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры», — заявил Жаров.