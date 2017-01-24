СМИ: американская разведка не может доказать связь штаба Трампа с Россией

Американская разведка ищет, но пока не нашла подтверждения связей штаба президента США Дональда Трампа с Россией, сообщил в понедельник телеканал CBS со ссылкой на источники.

"Следователи пытаются выяснить, координировалась ли команда Трампа с русскими до и после выборов. Однако на данный момент, как утверждают источники, они не нашли подтверждения каких-либо нарушений", — говорится в сообщении.

По данным CBS, "американские следователи изучают по крайней мере один телефонный разговор между советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом в США Сергеем Кисляком в конце декабря".

При этом подчеркивается, что Флинн не единственный представитель команды Трампа, действия которого в связи с Россией рассматривает американская разведка. "Источники сообщили, что следователи изучают, делились ли другие с Россией секретной американской информацией, включая торговую, и были ли нарушены законы", — говорится в сообщении.