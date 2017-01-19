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Последнее слово Обамы: России и США нужны конструктивные отношения
Фото: izvestia.ru
Уходящий в отставку президент США Барак Обама 18 января дал прощальную пресс-конференцию. В ближайшую пятницу, 20 января, состоится инаугурация нового главы государства, республиканца Дональда Трампа.
Обама: Конструктивные отношения Москвы и Вашингтона нужны всему миру
Немалая часть вопросов Обаме касалась его взглядов на отношения с Россией. Вопреки принципам своей внешней политики, в том числе жестким и необоснованным санкциями последних недель, он заявил, что конструктивные отношения с Москвой необходимы Вашингтону как в интересах США, так и всего мира. При этом всего две недели назад решением администрации Обамы 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны.
«Я полагаю, что в интересах США и всего мирового сообщества иметь конструктивные отношения с Россией», — неожиданно заявил Обама.
По словам 44-го президента США, именно такие отношения он пытался выстраивать с Россией, но этим благим намерениям не суждено было воплотиться. При этом Обама не преминул возложить ответственность за неудачу переговоров на своего российского коллегу.
«Возвращение к духу соперничества, который существовал во время холодной войны, осложнило отношения», — заявил американский президент.
Обама: Россия и Украина исторически связаны вместе социально и культурно
Коснувшись темы антироссийских санкций, он отметил, что отмена ограничительных мер должна быть связана исключительно с действиями России на Украине как главной их причиной. Также Обама выразил надежду на крепкие отношения России и Украины в будущем при условии сохранения суверенитета последней.
«Они исторически связаны вместе социально и культурно. Однако Украина — это независимая страна», — пояснил Обама.
“At my core, I think we’re going to be ok. We just have to fight for it, we have to work for it.” -—@POTUS https://t.co/A0xwumsNNI
— The White House (@WhiteHouse) January 18, 2017 Обама обвинил Россию в срыве сокращения ядерных запасов
Продолжая возлагать ответственность за ухудшение двусторонних отношений на Москву, президент заявил, что был намерен продолжать процесс сокращения ядерных арсеналов, но не нашел понимания у российских коллег. Обама сдержанно отметил, что у ядерного разоружения есть будущее, если Дональд Трамп возобновит переговоры на эту тему. Ранее Трамп говорил о намерении заключить соглашение с Россией об уменьшении ядерных запасов в обмен на отмену санкций.
«Я говорил президенту Путину, что готов идти дальше. Но они не хотели вести переговоры. Если президент Трамп возобновит эти переговоры в серьезном ключе, полагаю, у нас еще есть много возможностей, чтобы снизить ядерные потенциалы», — сообщил Обама.
Расширение прав ЛГБТ-сообщества Обама назвал одним из главных предметов гордости
Говоря о своих достижениях на посту главы государства, Обама выразил удовлетворение по поводу достижений в области защиты прав гомосексуалистов, которые обрели «необратимый характер».
«Американское общество изменилось, особенно отношение молодежи изменилось», — пояснил он, сообщив, что не мог бы быть более гордым из-за положения дел в области прав ЛГБТ-сообщества. Обама объяснил смягчение приговора Брэдли Мэннингу
Также в блоке внутриамериканских вопросов Обама прокомментировал приговор в отношении информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, ныне ставшего женщиной по имени Челси. Президент назвал вердикт суда непропорциональным схожим судебным решениям за аналогичные преступления. Именно поэтому он принял решение о смягчении наказания. За разглашение секретной информации Мэннинг был осужден на 31 год и шесть месяцев тюремного заключения.
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