Последнее слово Обамы: России и США нужны конструктивные отношения

Уходящий в отставку президент США Барак Обама 18 января дал прощальную пресс-конференцию. В ближайшую пятницу, 20 января, состоится инаугурация нового главы государства, республиканца Дональда Трампа

Обама: Конструктивные отношения Москвы и Вашингтона нужны всему миру

Немалая часть вопросов Обаме касалась его взглядов на отношения с Россией. Вопреки принципам своей внешней политики, в том числе жестким и необоснованным санкциями последних недель, он заявил, что конструктивные отношения с Москвой необходимы Вашингтону как в интересах США, так и всего мира. При этом всего две недели назад решением администрации Обамы 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны.

«Я полагаю, что в интересах США и всего мирового сообщества иметь конструктивные отношения с Россией», — неожиданно заявил Обама.

По словам 44-го президента США, именно такие отношения он пытался выстраивать с Россией, но этим благим намерениям не суждено было воплотиться. При этом Обама не преминул возложить ответственность за неудачу переговоров на своего российского коллегу.

«Возвращение к духу соперничества, который существовал во время холодной войны, осложнило отношения», — заявил американский президент.

Обама: Россия и Украина исторически связаны вместе социально и культурно

Коснувшись темы антироссийских санкций, он отметил, что отмена ограничительных мер должна быть связана исключительно с действиями России на Украине как главной их причиной. Также Обама выразил надежду на крепкие отношения России и Украины в будущем при условии сохранения суверенитета последней.

«Они исторически связаны вместе социально и культурно. Однако Украина — это независимая страна», — пояснил Обама.

— The White House (@WhiteHouse) January 18, 2017 Обама обвинил Россию в срыве сокращения ядерных запасов

Продолжая возлагать ответственность за ухудшение двусторонних отношений на Москву, президент заявил, что был намерен продолжать процесс сокращения ядерных арсеналов, но не нашел понимания у российских коллег. Обама сдержанно отметил, что у ядерного разоружения есть будущее, если Дональд Трамп возобновит переговоры на эту тему. Ранее Трамп говорил о намерении заключить соглашение с Россией об уменьшении ядерных запасов в обмен на отмену санкций.

«Я говорил президенту Путину, что готов идти дальше. Но они не хотели вести переговоры. Если президент Трамп возобновит эти переговоры в серьезном ключе, полагаю, у нас еще есть много возможностей, чтобы снизить ядерные потенциалы», — сообщил Обама.

Расширение прав ЛГБТ-сообщества Обама назвал одним из главных предметов гордости

Говоря о своих достижениях на посту главы государства, Обама выразил удовлетворение по поводу достижений в области защиты прав гомосексуалистов, которые обрели «необратимый характер».

Обама объяснил смягчение приговора Брэдли Мэннингу «Американское общество изменилось, особенно отношение молодежи изменилось», — пояснил он, сообщив, что не мог бы быть более гордым из-за положения дел в области прав ЛГБТ-сообщества.