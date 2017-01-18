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На Украине обнародовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в страну
Фотографии письма бывшего президента Украины Виктора Януковича российскому главе Владимиру Путину опубликовали украинские СМИ. В сообщении политик просит президента России ввести на территорию Украины российские войска «для защиты населения». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинский портал «Цензор.нет».
Как говорится в публикации, письмо находится в материалах дела против Януковича о государственной измене. Кроме того, отмечается, что это именно то письмо, которое российский постпред при Организации объединенных наций (ООН) Виталий Чуркин продемонстрировал на экстренном заседании Совета безопасности организации. Совещание было созвано тогда по инициативе российской стороны. 17 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские власти получили от секретариата ООН обращения Януковича о вводе на Украину российской армии. По словам главы ведомства, это письмо является «неопровержимым документальным доказательством госизмены». Санкции на задержание Януковича предоставил суд Киева в декабре 2016 года.
Виктор Янукович занимал должность главы украинского государства с 2010 по 2014 год. Политик был вынужден бежать из страны в связи с угрозой личной безопасности. В феврале 2014 года на Украине после многомесячных акций протеста произошел государственный переворот. Поводом к протестам послужил отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Во время ожесточенных столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов погибли 106 человек. В настоящий момент Янукович имеет временное убежище в России и проживает в Ростове-на-Дону. Все его имущество на Украине арестовано.
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