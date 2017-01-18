Путин поговорил с Меркель и Олландом

Стороны обсудили ход реализации минских договоренностей, а также выразили неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Кроме того, лидеры констатировали обострение обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

"Подчеркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений "Минска-2", включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех"", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.