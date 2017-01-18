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В РФ могут запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года
Запретить продажу алкоголя лицам до 21 года предлагают в министерстве здравоохранения России. Такое предложение содержится в проекте стратегии здорового образа жизни до 2025 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Помимо запрета продажи алкоголя лицам до 21 года, министерство предлагает ужесточить ограничительные меры по борьбе с курением. В частности, в ведомстве выступают с инициативой запретить продажу табака и алкоголя через интернет. По мнению представителей минздрава, эти меры позволят заметно сократить смертность от неинфекционных заболеваний. Среди других мер, предложенных в ведомстве, отмечается формирование у россиян приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам. Согласно проекту стратегии, в России смертность от неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения. Целью данного проекта заявляется «сокращение на 25% общей смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхо-легочных заболеваний и сахарного диабета». В основу проекта взята программа Всемирной организации здравоохранения Организации объединенных наций (ООН). На настоящий момент в России запрещена продажа алкоголя лицам младше 18 лет.
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