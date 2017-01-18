"Горшочек, не вари": Захарова рассказала о штурмах "информационных скал"
Главное сейчас
360tv.ru

"Горшочек, не вари": Захарова рассказала о штурмах "информационных скал"

«Горшочек, не вари»: Захарова ответила на обвинения Пауэр в «троллинге»
Фото:
Пресс-службе МИД России наряду с серьезными темами приходится комментировать многочисленные абсурдные заявления со стороны западных коллег. Воспринимать некоторые из них всерьез невозможно. Этой теме официальный представитель министерства Мария Захарова посвятила пост на своей странице в Facebook.
Поводом для комментария стал упрек в том, что внешнеполитическое ведомство превратилось в «министерство троллинга».
Захарова привела в пример цитату постпреда США в ООН Саманты Пауэр, которая заявила, что ее стране приходится «противостоять силам авторитаризма и нигилизма» — явно намекая на Россию.
Захарова отметила, что представителям МИД РФ уже надоело комментировать подобные высказывания.
«Надоело, очень надоело. Серьезно рассуждать на тему побежденного США фашизма и преследуемого ими же нигилизма невозможно. Не комментировать тоже, ведь все это Саманта Пауэр сказала в своем выступлении в ООН, посвященном „российским угрозам“, — написала Захарова. — Уже давно как заклинание повторяем: „горшочек, не вари“, но каждый день упорно штурмуют информационные скалы Макфолы, Пауры, Маккейны и прыгают с них вниз, превращаясь в информповоды для сотен тысяч СМИ».
Представитель МИД напомнила, что на официальном сайте ведомства ежедневно появляются материалы, посвященные серьезным вопросам.
Еще 10 источников
Политика
МИД ООН
Мария Захарова Саманта Пауэр
Оставить комментарий

360tv.ru: последние новости