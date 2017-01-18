"Горшочек, не вари": Захарова рассказала о штурмах "информационных скал"

Пресс-службе МИД России наряду с серьезными темами приходится комментировать многочисленные абсурдные заявления со стороны западных коллег. Воспринимать некоторые из них всерьез невозможно. Этой теме официальный представитель министерства Мария Захарова посвятила пост на своей странице в Facebook.

Поводом для комментария стал упрек в том, что внешнеполитическое ведомство превратилось в «министерство троллинга».

Захарова привела в пример цитату постпреда США в ООН Саманты Пауэр , которая заявила, что ее стране приходится «противостоять силам авторитаризма и нигилизма» — явно намекая на Россию.

Захарова отметила, что представителям МИД РФ уже надоело комментировать подобные высказывания.

«Надоело, очень надоело. Серьезно рассуждать на тему побежденного США фашизма и преследуемого ими же нигилизма невозможно. Не комментировать тоже, ведь все это Саманта Пауэр сказала в своем выступлении в ООН, посвященном „российским угрозам“, — написала Захарова. — Уже давно как заклинание повторяем: „горшочек, не вари“, но каждый день упорно штурмуют информационные скалы Макфолы, Пауры, Маккейны и прыгают с них вниз, превращаясь в информповоды для сотен тысяч СМИ».

Представитель МИД напомнила, что на официальном сайте ведомства ежедневно появляются материалы, посвященные серьезным вопросам.