Депутаты заксобрания подрались из-за Исаакиевского собора

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга из-за ситуации вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ подрались депутаты. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Фонтанку»

После этого Амосов заявил, что «это не по-христиански» и начал скандировать «я за поправки, дайте сроки на поправки». Выкрикивая это, он ходил по залу заседаний, затем его окружили депутаты и, по информации «Фонтанки», схватили за руки, однако он вырвался и продолжил кричать. Стычка завершилась через несколько минут.

Десятого января глава Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора РПЦ. Власти передают его церкви в безвозмездное пользование, но собственником здания останется город.

Против передачи собора выступил Санкт-Петербургский союз ученых. По мнению организации, это наносит ущерб научной деятельности музея, а также нарушает права жителей Петербурга. В союзе напомнили, что Исаакий никогда не принадлежал церкви.