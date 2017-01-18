Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Депутаты заксобрания подрались из-за Исаакиевского собора
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга из-за ситуации вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ подрались депутаты. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Фонтанку».
По данным издания, стычка произошла между единороссами и членом партии «Яблоко» Михаилом Амосовым. Последний выступил против постановления «Единой России» и ЛДПР в поддержку передачи собора церкви. Депутат заявил, что хочет внести поправки в постановление, однако спикер ЗакСа, как отмечает «Фонтанка», его проигнорировал.
После этого Амосов заявил, что «это не по-христиански» и начал скандировать «я за поправки, дайте сроки на поправки». Выкрикивая это, он ходил по залу заседаний, затем его окружили депутаты и, по информации «Фонтанки», схватили за руки, однако он вырвался и продолжил кричать. Стычка завершилась через несколько минут.
Десятого января глава Петербурга Георгий Полтавченко заявил о передаче собора РПЦ. Власти передают его церкви в безвозмездное пользование, но собственником здания останется город.
Против передачи собора выступил Санкт-Петербургский союз ученых. По мнению организации, это наносит ущерб научной деятельности музея, а также нарушает права жителей Петербурга. В союзе напомнили, что Исаакий никогда не принадлежал церкви.
Оставить комментарий