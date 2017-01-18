Песков: статус Крыма неоспорим

«Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путём возможно лишь при сдаче Крыма.