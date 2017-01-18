Глава МИД Австрии выступил за снятие санкций с России

Глава австрийского МИД Себастьян Курц выступил за постепенное снятие санкций с России в случае выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью Sputnik.

«Так как до сих пор было мало прогресса по их (Минских соглашений. — RT) выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по Минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер», — сказал Курц.

При этом глава МИД Австрии отметил, что его слова не относятся к санкциям, введённым в ответ на присоединение Крыма к России.

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.