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Глава МИД Австрии выступил за снятие санкций с России
Глава австрийского МИД Себастьян Курц выступил за постепенное снятие санкций с России в случае выполнения Минских соглашений.
Об этом он сказал в интервью Sputnik.
«Так как до сих пор было мало прогресса по их (Минских соглашений. — RT) выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по Минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер», — сказал Курц.
При этом глава МИД Австрии отметил, что его слова не относятся к санкциям, введённым в ответ на присоединение Крыма к России.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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