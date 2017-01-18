"Заело пластинку": последний брифинг администрации Обамы посвящен заявлениям Путина

В самом начале брифинга к журналистам неожиданно вышел Обама. Он дал высокую оценку профессиональным качествам своего пресс-секретаря Джоша Эрнеста и поблагодарил его за работу. От обсуждения политических вопросов Обама отказался.

Затем Эрнеста попросили прокомментировать заявление Путина о том, что заказчики доклада о компромате на Трампа «хуже, чем проститутки». Эрнест назвал эти слова «интересной метафорой».

Также он заявил, что сотрудники американских спецслужб, заявившие об атаках «русских хакеров», «патриоты и эксперты в своей области». Эрнест сказал, что администрации Трампа предстоит сделать выбор между «сотрудниками разведки, республиканцами и демократами конгресса» и «WikiLeaks и русскими».

Также пресс-секретарь Обамы подчеркнул, что уходящая администрация не пытается поставить под вопрос законность победы на выборах Трампа, а заявления Путина по этому поводу «не соответствуют действительности».

Накануне, 17 января, на пресс-конференции по итогам встречи с главой Молдавии Путин прокомментировали публикации о компромате на Трампа. Российский лидер заявил, что в США идет острая политическая борьба, целью которой стал подрыв легитимности нового главы государства. Люди, стоявшие за публикацией «компромата» на Трампа, по словам Путина, «хуже, чем проститутки», потому что у них «нет никаких моральных ограничений».